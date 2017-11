Wel of niet op zondag open in Surhuisterveen?

De winkels in het centrum van Surhuisterveen moeten de komende maanden minstens twee keer de kans krijgen om ook op zondag open te zijn. Dat vindt de handelsvereniging H&I in het dorp. Op dit moment zijn de winkels op zondag dicht. Alleen de horeca mag open zijn. De gemeente wil vasthouden aan de huidige regels, maar volgens de ondernemers moeten er twee uitzonderingen gemaakt worden. Zo vallen de kerstdagen dit jaar op maandag en dinsdag. Om voor die dagen vers eten te leveren willen de winkels graag de zondag ervoor open zijn.

Op zondag 14 januari zouden de winkels dan opnieuw open willen. Dan wordt het nationaal kampioenschap veldrijden gehouden in het dorp. Er worden dan tienduizend mensen verwacht en volgens H&I moeten die wel ergens terecht kunnen.