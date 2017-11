Tennisser Sander Arends uit Leeuwarden heeft weer een challengertoernooi op zijn naam geschreven. Met zijn Tsjechische partner Roman Jebavy was hij in het Duitse Eckental met 6-2 en 6-4 veel te sterk voor de broers Skupski uit Engeland. Jebavy en Arends kregen in de hele finale geen enkel breakpoint tegen. Met de overwinning pakken ze 80 punten voor de wereldranglijst.

Sander Arends staat nu op de 111e plek van die ranglijst. Van zijn laatste vier toernooien won de Leeuwarder er drie.