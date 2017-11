Idee draagbaar infuus maakt kans op landelijke prijs

Een draagbaar infuus, ontwikkelt door onder andere een Friese student, maakt kans op 75.000 euro. Het staat in de finale van een landelijke medische prijs.

Ziekenhuis UMCG in Groningen wilde graag een draagbaar infuus en kwam bij een groep ondernemende studenten uit. Melcher Frankema, oud-inwoner van Lemmer, is één van hen. De rechterstudent heeft een cursus ondernemerschap gevolgd. Met medecursisten heeft hij een bedrijfje opgericht. Via de Rijksuniversiteit Groningen is toen octrooi aangevraagd voor het draagbaar infuus. Het publiek kan stemmen voor de verkiezing.