Marit en Roelof Bouwmeester in spanning

Zeilster Marit Bouwmeester is genomineerd voor de titel 'beste zeilster van de wereld' van 2017. Het publiek kan daarvoor zijn stem uitbrengen. Dat kan nog een paar dagen, want de winnaar wordt bekend gemaakt in de nacht van dinsdag op woensdag. Dat gebeurt op een gala in Mexico waar Marit zelf ook aanwezig is. De zeilster uit Warten werd dit jaar voor de derde keer wereldkampioen in de Laser Radial-klasse. Ze neemt het in de verkiezing op tegen drie andere kandidaten, die allemaal in andere klasses zeilen.

De broer van Marit, Roelof, kan zeilcoach van het jaar in Nederland worden. Roelof is de coach van Marit. Hij heeft vijftig procent kans, want er is maar één concurrent voor de titel. De uitslag van deze verkiezing wordt maandag bekend gemaakt in Scheveningen.