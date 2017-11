De gemeente Harlingen roept inwoners op om kandidaten op te geven voor de Boei van Harlingen. Dat is een persprijs die ieder jaar wordt uitgereikt op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.

De prijs is bedoeld voor een persoon of een groep mensen die Harlingen positief in het nieuws heeft gebracht. Kandidaten kunnen tot en met 4 december aangemeld worden op de website van de gemeente. Vorig jaar won weerman Piet Paulusma de Boei van Harlingen.