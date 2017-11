Littenseradiel neemt afscheid met toneelstuk Greidehert

Het moet een eerbetoon aan de gemeente Littenseradiel worden, de voorstelling 'Greidehert'. Littenseradiel is één van de gemeentes die op 1 januari 2018 zal fuseren. De gemeente die in 1984 ontstond door het samenvoegen van Baarderadiel en Hinnaarderadiel, wordt dan opgesplitst en verdeeld onder Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en De Waadhoeke.

Greideroas

Het idee van de voorstelling begon met het liedje Greideroas van Piter Wilkens. Theaterman Wybo Smids uit Weidum kreeg dat liedje maar niet uit z'n hoofd: "Dat liedje gaat over ons, over onze gemeente. Ik wilde er een clip bij maken." Hij haalde zijn vriend, regisseurs Tsjerk kooistera, erbij. Na een overleg met de gemeente werd hun gevraagd of ze het hele afscheid wilden organiseren. Het wordt een voorstelling met zangers en muzikanten uit de gemeente en met een film. Vorige week werden nog beelden gemaakt uit de trein van Sneek naar Leeuwarden. "Het spoor gaat dwars door Littenseradiel heen. De Zwette doorkruist de gemeente en de weg van Leeuwarden naar Bolsward ook. Dat willen we laten zien." Dat doen ze dus onder andere rijdend, varend en vliegend. Verder hebben de mannen in alle 29 dorpen bijzondere plaatsen en inwoners gefilmd.

Dirigent en componist Jorrit Laverman heeft bij vier Friese nummers nieuwe arrangementen gemaakt. "Sommige stukken zijn bijna niet terug te herkennen. We laten eigenlijk zoveel mogelijk van het origineel los." Naast 'Greideroas' zijn dat 'Marije Maria' van Reboelje, 'Wa't ik bin' van De Kast en 'Smjunten yn de mieden' van Sytse Haima.

Niet triest

Het wordt niet een triest afscheid. Tsjerk: "U mag er best met een brok in de keel zitten, maar het is geen begrafenis. En als dat het wel was, dan vierden wij een prachtig leven." Wybo: "Dat je met een beetje weemoed terug kijkt, zo van 'Wat was het leuk'."

Als je Wyo Smids vraagt of hij het jammer vindt dat zijn gemeente verdwijnt, krijg je eerst een zakelijk antwoord. Vooruitgang is niet tegen te houden. Maar in zijn hart voelt het toch wat anders. Hij houdt van korte lijnen en is bang dat dingen in de grote gemeente kunnen ondersneeuwen. Bijvoorbeeld cultuur. "Het gaat heel snel over de stad. We moeten het platteland niet vergeten, want daar gebeuren mooie dingen. Maar daar zijn we zelf bij."

"Voel ik mij iemand uit Littenseradiel? Nee, dat zal ik niet zeggen. Ik kom van de greide. Dat is het en dat zal zo blijven," filosofeert Tsjerk. "Natuurlijk vind ik het jammer. Het is nooit leuk als een feest ophoudt, maar het is wel goed dat een feest een keer ophoudt."

De voorstelling Greidehert is in december vier keer te zien in Winsum. Verder krijgen alle huishoudens in Littenseradiel een boek met verhalen uit de gemeente van 1984 tot 2017, de periode dat Littenseradiel bestond.

Luister naar de reportage in Buro de Vries.