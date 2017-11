Hamonieorkest Advendo Franeker kampioen op ONHK in Drachten

Advendo uit Franeker is zaterdag op de open Nederlandse Harmoniekampioenschappen (ONHK) in Drachten eerste geworden in de tweede divisie. Advendo stond onder leiding van Simen Hoekstra. Zes harmonieorkesten kwamen in De Lawei op de planken. Er deed nog een ander Fries harmonieorkest mee: het B-orkest van christelijke muziekvereniging Crescendo uit Drachten werd tweede in de vijfde divisie. Crescendo staat onder leiding van dirigent Gatze Verbeek.

Het was de tweede keer dat de ONHK-kampioenschappen werden gehouden.