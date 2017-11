Sinterklaassprookje over Klein Duimpje in Heerenveen

Sprookje Heerenveen brengt van 20 tot en met 24 november een bewerking van het sprookje Klein Duimpje op de planken. Toneelschrijver Aris Bremer heeft er op verzoek van regisseur Benny Mulder een modern verhaal van gemaakt, dat de titel 'Klein Duimpje en de huilende reus' gekregen heeft. Het sprookje zal voor duizenden schoolkinderen worden opgevoerd in het Posthuis Theater in Heerenveen. In één week tijd zijn er tien voorstellingen Het Sinterklaassprookje in Heerenveen beleeft met Klein Duimpje zijn 73ste editie.