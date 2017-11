Basketballers Aris verliezen met klein verschil van Leiden

Voor de vierde keer op een rij zijn de basketballers van Aris er niet in geslaagd een competitiewedstrijd te winnen. Zaterdagavond was Leiden in sporthal Kalverdijkje net iets te sterk voor de Leeuwarders. Het werd 66-64 voor Leiden.

Tijdens de rust stond Aris met 31-25 achter, maar de Leeuwarders bogen de achterstand om en stonden halverwege de wedstrijd voor. De voorsprong werd daarna weer uit handen gegeven. Aris was dicht bij de overwinning, maar Stefan Mladenovic miste in de laatste seconde van de wedstrijd de kans op een driepunter.