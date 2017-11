Crispijn Ariëns wint de derde marathon van het seizoen

Crispijn Ariëns uit Wolvega heeft de derde marathon van het seizoen gewonnen. Ariëns was zaterdagavond in Thialf de beste van een kopgroep die bestond uit elf man. Hij was net te snel voor Rob de Vries uit Haule. Frank Vreugdenhil werd derde.

Toen er nog 65 ronden te gaan waren ontstond er een kopgroep van acht man met onder andere de Friezen Bart de Vries en Ariëns. Jorrit Bergsma ging er achteraan en nam teamgenoot Bob de Vries mee. Bart Swings en Mats Stoltenberg kwamen ook bij de eersten en zo was er een kopgroep van twaalf man. Toen er nog 53 ronden te gaan waren liepen ze al een ronde voor op de andere schaatsers.

Bart de Vries raakte zijn ronde voorsprong kwijt, omdat hij met nog 35 ronden te gaan viel. Met nog een ronde te gaan had Robert Post uit Groningen een voorsprong, maar in de laatste bocht ging Bob de Vries hem voorbij, die op zijn beurt weer werd ingehaald door Ariëns.

De eerste twee marathons van het seizoen werden gewonnen door Evert Hoolwerf.