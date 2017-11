LDODK heeft zaterdagavond de laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe naseizoen gewonnen. In Bennekom werd DVO met overtuigende cijfers aan de kant gezet. Het werd uiteindelijk 22-15 in het voordeel van de ploeg uit Terwispel en Gorredijk.

Over twee weken speelt LDODK opnieuw tegen DVO, maar dan voor de competitie. Komende week begint het seizoen voor LDODK met een thuiswedstrijd tegen Fortuna uit Delft.