Twee aanhoudingen na vernielen van politiewagen in Drachten

De politie heeft zaterdag twee jongens aangehouden die ervan worden verdacht een auto van de politie te hebben vernield. De vernieling vond vrijdag plaats bij een school aan de Flevo in Drachten.

Toen de auto leeg was en de mensen van de politie uit het zicht van de jongens waren, liepen de twee over de politiewagen heen, met een deuk in de motorkap en een kapot ruit als resultaat. Een van de twee had bovendien drugs bij zich.

Tegen de jongens, een van 14 en een van 18 is een procesverbaal opgemaakt.