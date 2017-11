Schouten wint derde marathon, Van de Merwe zevende

De derde marathon van het seizoen is zaterdagavond gewonnen door Irene Schouten. In Thialf was ze de beste in de sprint. Annouk van der Weijden werd tweede, zij was Iris van der Stelt net te snel af. De beste Fries was Margo van de Merwe uit Wolvega. Zij kwam als zevende over de finish.

Het was een lange sprint en bij het ingaan van de laatste ronde gingen er schaatssters onderuit. Merel Bosma uit Heerenveen was daar een van en keek toe hoe een paar anderen daardoor ook vielen.

Vaak probeerden schaatsers weg te komen, maar dat lukte steeds niet. Aan het einde maakte Schouten, schaatsster van de ploeg van coach Jillert Anema, het af. Carien Kleibeuker had daarvoor veel werk voor hen gedaan. Niemand kon door het hoge tempo van onder andere Kleibeuker wegsprinten.