Erick Jansema bezorgt Harkemase Boys drie punten

Na een hectische slotfase won Harkemase Boys zaterdagmiddag op bezoek bij Jong FC Groningen. Keeper Erick Jansema van de Harkieten groeide uit tot de held van de middag. Hij stopte, bij een 3-2 voorsprong, in de laatste minuut een strafschop van de Groningers, waarna Harkemase Boys de overwinning toch nog over de streep trok.

Harkemase Boys kwam al na vijf minuten spelen op voorsprong. Kevin Mennega zorgde na een voorzet van Berwout Beimers voor de openingstreffer. Lang konden de Harkieten daar niet van genieten, want nog geen tien minuten later zette Ajdin Hrustic de gelijkmaker op het scorebord. Dat was tevens de ruststand in het Groninger Corpus den Hoorn.

In de tweede helft kwam Harkemase Boys opnieuw op voorsprong. Aanvoerder Henny Bouius kon de bal van dichtbij binnenschuiven. Even later zorgde David Browne van Groningen ervoor dat beide ploegen weer in evenwicht kwamen. Daarna kwam de ploeg van trainer Henk Herder voor de derde keer deze middag aan de leiding: Jan Hooiveld maakte er 3-2 van.

In de laatste minuut van de officiële speeltijd kreeg Groningen een strafschop en verdediger Kellian van der Kaap van Harkemase Boys rood. De ultieme kans voor Groningen om nog gelijk te maken, maar keeper Jansema stopte de inzet van Joël Donald.

Jong FC Groningen - Harkemase Boys 2-3 (1-1). 5. Kevin Mennega 0-1, 13. Ajdin Hrustic 1-1, 54. Henny Bouius 1-2, 62. David Browne 2-2, 69. Jan Hooiveld 2-3. Rode kaart: 90. Kellian van der Kaap (Harkemase Boys).