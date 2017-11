Gemeenteraadslid Meine Hofman verlaat de VVD-fractie

Meine Hofman verlaat de VVD-fractie in de gemeente Smallingerland. Hofman is niet tevreden met de vijfde plaats die hij zou krijgen op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart. Hofman had aangegeven dat hij op de tweede of derde plaats wilde komen.

Hofman zegt dat hij zich altijd voor meer dan honderd procent heeft ingezet voor de VVD. De vijfde onverkiesbare plaats voelt voor hem alsof hij wordt afgeserveerd. De VVD heeft gekozen voor jonge, nieuwe mensen. Volgens Hofman wordt de fractie er zo alleen maar zwakker op, omdat er geen ervaren mensen overblijven.

Hofman wil nu alleen verder of overstappen naar de ELP. Die partij is eerder opgericht door twee oude VVD'ers. Maandag gaat Hofman met hen in gesprek.