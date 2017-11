VIDEO: Op zoek naar de nieuwe Mata Hari

Het culturele feestjaar 2018 komt steeds dichterbij. Meer en meer wordt zichtbaar wat er allemaal gaat gebeuren. En dat zijn niet alleen de grote projecten uit het bidbook. Er zijn honderden initiatieven in heel Fryslân die zelfstandig iets moois willen neerzetten. Een daarvan is 'Looking for Mata Hari'.

Theatermakers Caro Kroon en Hans Brans zijn met Ricardo van Salm van 'Bilgaard Got Talent' in de wijk Bilgaard in Leeuwarden op zoek naar talent. Ze willen samen met wijkbewoners - jong en oud - in de zomer van 2018 een voorstelling maken. Komende weken organiseren ze workshops zang, dans, rap en tekstschrijven. Deze week waren ze bij winkelcentrum Bilgaard bezig met het zoeken naar deelnemers voor de workshops, en wie weet straks voor de theatervoorstelling.