Johannes Kramer wil in gesprek met kerkbesturen

Landbouw moet duurzamer gemaakt worden en kerkbesturen kunnen daaraan meehelpen, schrijft het EO-blad Visie. Daarom wil gedeputeerde Johannes Kramer met kerkbesturen om tafel en praten over de landbouwgrond die zij aan boeren verpachten. Met name de PKN-kerken hebben veel landbouwgrond in bezit.

Een van de maatregelen waar Kramer over wil praten, is het langer laten groeien van gras. Op die manier kunnen weidevogels beter beschutting vinden. Kamer ziet de gesprekken met kerkbesturen als opmaat voor een gesprek tussen boeren en de gemeenschap over duurzamer werken.