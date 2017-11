Henk Gemser maakt emotioneel zware tijd mee

Schaatscoach Henk Gemser maakt een zware tijd mee, nu een dramatische periode in zijn privéleven volop in de schijnwerpers staat. Vijftig jaar geleden vond het jongetje Asuquo uit Biafra een plaats bij de gezin van Gemser. Asuquo was emotioneel gezien hun kind. Hij was samen met negen andere kinderen doodziek naar Nederland gekomen om hier beter te worden. Dat lukte, maar hij had wel ernstige epilepsie. Met de goede medicijnen was dat onder controle. Journalist Marie Louise Schipper heeft vijftien jaar lang onderzoek gedaan naar die tien Biafraanse kinderen. Het boek dat ze daarover heeft geschreven, is opgedragen aan Asuquo. Het eerste exemplaar is aangeboden aan Henk Gemser.

