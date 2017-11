Zeldzame insecten gevonden in Warkumerwaard

Fryslân is een nieuwe vlindersoort rijker: de 'biessnuitmot'. Dat laat natuurorganisatie It Fryske Gea weten. Bij onderzoek is bovendien nog een vlinder ontdekt die ook in het buitenland bijna niet wordt gezien: stippelrietboorder. Die werd in 2015 ook al gezien bij Earnewâld. Het gaat in beide gevallen om nachtvlinders in de Warkumerwaard.

In hetzelfde gebied is nog een insectensoort gevonden waarvan gedacht werd dat die was uitgestorven: het zilte langlijfje. Die soort is evenals een van de nachtvlinders zeer afhankelijk van het plantje dat daar in de sloten groeit.