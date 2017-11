Leeuwarders krijgen post van 'Rijksveiligheidsdienst'

Inwoners van Leeuwarden hebben vrijdag een brief gekregen van de 'Rijksveiligheidsdienst', zo meldt de politie. De brieven zijn in het hele land bij mensen op de mat gevallen en hebben voor een hoop onrust gezorgd, want de brieven zijn nep. De zogenaamde Rijksveiligheidsdienst bestaat helemaal niet.

In de brief staat dat er bij de mensen thuis een netwerklijn moet worden geïnstalleerd, zodat de AIVD beter bij de gegevens van de burgers zou kunnen. Het gaat hier om een actie van Bits of Freedom, een beweging die opkomt voor internetvrijheid.

Bits of Freedom wil met deze actie de aandacht vragen voor het referendum over de sleepwet, zoals de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten wordt genoemd.