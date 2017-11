Omrop TIP: Muziekdocumentaire 'Hjir'

In de Fryslân DOK-muziekdocumentaire 'Hjir' staan drie populaire Friese bands centraal. Zij delen alledrie een ding: ze hebben allemaal een bezoekje gebracht aan bijzondere locaties om daar hun nieuwe gecomponeerde muziek op te nemen.

In de film wordt de wisselwerking die ontstaat tussen de muzikanten en de locatie waar ze muziek opnemen belicht. De bands en locaties zijn: Sväva in de Blokhuispoort in Leeuwarden, The Futures Dust in het Karmelklooster in Drachten en The Black Atlantic in Dekema State in Jelsum.

In 'Hjir' wordt van meerdere verhalen een nieuw verhaal gemaakt. Over het hier en nu waarin nieuwe muziek een historische lading krijgt en aan oude locaties een nieuwe betekenis wordt gegeven. Een van de muzikanten benoemt het heel treffend: ''Van tevoren dachten wij dat wij met onze muziek een bepaalde locatie in een bepaald daglicht moesten stellen, maar nu denk ik dat de locatie ons in een bepaald daglicht zet''.

De Fryslân DOK documentaire 'Hjir' is op zondag 5 november om 17.00 uur en daarna vanaf 18.00 ieder uur te zien bij Omrop Fryslân op televisie.