Ruim 850 Friezen in actie op de Landelijke Natuurwerkdag

Ruim 850 vrijwilligers hebben zaterdag op 26 locaties in Fryslân meegedaan aan de Landelijke Natuurwerkdag. In de hele provincie zijn er bomen gesnoeid, bloembollen geplant en wilgen ingekort. De Natuurwerkdag werd voor de zeventiende keer georganiseerd.

De provinciale aftrap vond zaterdagochtend plaats in de dorpstuin van Hurdegaryp, waar onder meer drainage is aangelegd. Daarnaast is er ook op andere plaatsen een hoop werk verzet, zoals in natuurgebied De Houtwiel bij Broeksterwâld en bij Dekemastate in Jelsum. In Broeksterwâld waren zo'n honderd mensen bezig, in Jelsum zo'n tachtig.