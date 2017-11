Streppel: ''Dit kunnen we niet te lang blijven doen''

''In de eerste helft hadden wij met 2-0 of 3-0 voor moeten staan. We hadden genoeg mogelijkheden om de trekker over te halen, maar het lukte niet.'' Dat zei Heerenveen-trainer Jurgen Streppel na afloop van de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. SC Heerenveen en Sparta hielden elkaar in evenwicht: het werd 0-0.

''Het is vervelend, maar ook een kwestie van tijd voordat het straks wel goed gaat'', volgens Streppel. ''Toch kunnen we dit niet te lang blijven doen. In de tweede helft was het tempo te laag om de tegenstander pijn te kunnen doen. Zodoende bleef Sparta vanavond makkelijk overeind.''