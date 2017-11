Kinderen ruimen takken op in natuurgebied De Houtwiel

Kinderen zijn zaterdag in natuurgebied De Houtwiel bij Broeksterwâld oan het werk op de natuurwerkdag van Landschapsbeheer Nederland. Het werk bestaat uit het snoeien en opruimen van takken van kleine wilgen en elzen. Het werk is met name nodig voor het wouwaapje. Deze vogel is zeldzaam en hij broedt in drassige gebieden.

De meeste kinderen die meedoen aan de natuurwerkdag bij Broeksterwâld zijn lid van een scoutingvereniging, maar er zitten ook geocashers en andere schoolkinderen tussen. De Houtwiel is een van de honderden locaties in het land waar zaterdag wordt gewerk in het teken van de natuurwerkdag.