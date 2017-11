"Friese filmindustrie moet volwassen worden"

Friese filmmaker die verder willen, moeten nu nog vaak uitwijken naar het Westen. De Friese filmindustrie moet daarom de komende jaren volwassen worden. Dat zegt de organisatie van de filmwedstrijd '48 hours' in Leeuwarden. Filmmakers krijgen tijdens die wedstrijd 48 uur de tijd om een korte film te maken. De '48-hours' van dit weekeinde is de vijfde editie van het kortefilmproject. Volgens de organisatie levert het doorgaans kwalitatief goede films op die ook in het buitenland prijzen winnen. Maar als de filmmakers vervolgens professioneel verder willen in het vak, zijn zeno nog vaak op het Westen van het land aangewezen. Het filmklimaat in Fryslân kan veel beter en ruimhartiger, zegt Anton Philippa van de organisatie. Om dat te bereiken wordt er een Fries filmplatform opgericht. Dat is erop gericht dat filmmakers niet meer hoeven uit te wijken naar het Westen en dat ze in alle rust in Fryslân films kunnen maken.



De filmmakers krijgen voor de 48 hours- opdracht pas op het laatste moment te horen welk genre film van hen wordt verwacht, bijvoorbeeld horror of comedy. Elk jaar zit er een verplicht rekwisiet in de film. Wat dat is, krijgen ze ook op het laatste moment te horen. Dit jaar is dat een fiets. De hele film moet dus in 48 uren klaar zijn, van het schrijven van een script, opnames maken, de montage tot en met de werkzaamheden in de afrondende fase. "Houd het simpel" is het advies van Philippa. De films hebben een lengte van ongeveer 7 minuten. De beste inzendingen worden vertoond op het Noordelijk Filmfestival in Leeuwarden. Dat festival begint volgende week woensdag en het duurt tot en met zondag.