Fryske Rie in Duits Noord-Friesland

Vijf leden van de Fryske Rie zijn afgereisd naar het Duitse Waddeneiland Amrum voor een conferentie over het Noord-Fries in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein. Het Noord-Fries is een kleine taalminderheid met circa 10.000 sprekers die uiteenlopende dialecten spreken zoals het Oomrang - de taal fvan Amrum -, het Ferring van het eiland Föhr en het Mooringer Frasch van de vaste wal.

Fryske Rie

De conferentie ‘Tuhuupe aw Amrum’ vindt eenmaal in de vier jaar plaats . Ze moet leiden tot een ‘Amrumer resolutie' en tot practische voorstellen die voorgelegd kunnen worden aan de deelstaatregering van Sleeswijk-Holstein in Kiel. De conferentie telt ongeveer zestig deelnemers. Daarbij zitten ook vijf deelnemers uit de provincie Fryslân in Nederland. Die delegatie staat onder aanvoering van Gelkje Schotanus van de Fryske Rie. Deze organisatie wil de samenwerking tussen de provincie Fryslân en de Noord-Friezen verder uitbouwen. In mei volgend jaar zal een groep Noord-Friezen fietsend naar Leeuwarden gaan in het kader van Culturele Hoofdstad. De expeditie heeft de naam ‘Tuhuupe luupe’ gekregen.

Toneel

Op de conferentie werd vastgesteld dat de Noord-Friese minderheid het lang niet slecht doet. Zo is er vorig jaar ene Noord-Fries beroepstoneelgezelschap opgericht., dat stukken opvoert met Duitse boventitels. Verder worden de wegwijzers in Noord-Friesland tweetalig gemaakt. De Noord-Friezen willen graag meer aandacht van de publieke omroep in Duitsland en ze willen ook meer Noord-Fries op school.