Dijkhuizen: "Hier was meer te halen geweest"

"Er was hier in Nijmegen meer te halen geweest." Dat zei trainer Marinus Dijkhuizen van SC Cambuur na afloop van het 3-1 verlies tegen NEC. "We hadden hier minimaal een punt moeten pakken en eigenlijk hadden we moeten winnen", zegt een teleurgestelde Dijkhuizen. "We speelden met name in de tweede helft prima. Op het moment dat we de 0-1 maken, krijgen we een dikke kans op de 0-2. Maar dan komt de ongelukkige 1-1. Dan gaat Kevin van Kippersluis voor de 2-1, maar die goal wordt onterecht afgekeurd. Dan gaan we twee keer de fout in en dan verliezen we uiteindelijk met 3-1."

Ondanks het verlies was Dijkhuizen erg tevreden over het spel van zijn ploeg. "Het klopt prima. Verdedigend goed, aan de bal goed. Voor de goal werd alleen te weinig gecreëerd. Dit spel biedt perspectief." Cambuur zakt door het verlies verder weg in de Jupiler League. "De stand is wel reden voor paniek, maar het voetbal niet. Het geluk is niet aan onze kant."