De Séfonsterpolder bij Rijs gaat op de schop. Het gebied, gelegen bij het Rijsterbos, bestaat uit zo'n 25 hectare aan grond. Het is nu nog landbouwgrond, maar er wordt in de komende jaren natuurgrond van gemaakt. "Het wordt gereed gemaakt voor kruidenrijk grasland en er komt een natuurlijke overgang van het bos naar het open land", vertelt Geert van der Veen van de provincie, die eigenaar is van het gebied.

Vrijdag organiseerde de provincie een informatiebijeenkomst over de plannen. Er kwamen zo'n vijftig mensen op af. Die merken volgens Van der Veen niet zoveel van de wijzigingen: "Er verandert niet veel. Er is een ruiterpad en dat blijft."