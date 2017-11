UNIS Flyers verliest thuis van Eindhoven

De ijshockeyers van de UNIS Flyers hebben vrijdagavond de competitiewedstrijd tegen Eindhoven verloren. Het werd 3-4 in het ijsstadion Thialf voor de koploper uit Eindhoven. De periodestanden waren 2-2, 0-1 en 1-1.

De Flyers begonnen goed aan de fysieke wedstrijd en kwamen op voorsprong door een goal van Brent Janssen. Na een fout in de verdediging maakte Nick Verschuren de gelijkmaker voor Eindhoven. Enkele minuten later kwamen de gasten op een voorsprong door een van richting veranderd schot van opnieuw Verschuren. De Flyers hadden het moeilijk met de goede verdediging van Eindhoven, waarbij met name de keeper opviel. Toch vond Lars den Endel de goal voor de Flyers: 2-2.

In de tweede periode nam Eindhoven weer een voorsprong (2-3) en in de derde periode bouwden de gasten de voorsprong verder uit naar (2-4). Den Endel deed nog wat terug voor de Flyers, maar verder dan 3-4 kwamen de Flyers niet.

Het is al het derde thuisverlies voor de Flyers in de BeNe-league dit seizoen.