Gelijkspel voor SC Heerenveen tegen Sparta Rotterdam

Sportclub Heerenveen is er vrijdagavond wederom niet in geslaagd een overwinning te pakken in de eredivisie. In Rotterdam speelde de ploeg van trainer Jurgen Streppel gelijk tegen Sparta: 0-0. Na twintig minuten spelen diende de eerste grote kans voor de mannen uit Heerenveen zich aan. Uit een corner van Ødegaard leek de bal de goal in te gaan, maar keeper Kortsmit van Sparta haalde de bal van de lijn. In het restant van de eerste helft had SC Heerenveen het betere van het spel. Ødegaard had nog een aantal mooie acties, maar kon ze niet bekronen met een doelpunt.

Tweede helft: bijna geen kansen

In de tweede helft konden beide ploegen maar moeilijk op gang komen. Grote mogelijkheden waren er niet. In de laatste minuten van de wedstrijd werd Sparta agressief. Kik Pierie redde nog knap bij een gevaarlijke corner van de thuisploeg. Ook Heerenveen zette in de slotfase nog aan, maar tot scoren kwamen ze niet meer.

Opstelling SC Heerenveen: Hahn, Dumfries, Høegh, Naess, Pierie, Schaars, Kobayashi, Vlap (Thorsby), Ødegaard, Ghoochannejhad (Veerman), Mihajlovic (Rojas).