Dames SC Heerenveen winnen van PEC Zwolle

De dames van Sportclub Heerenveen hebben vrijdagavond de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle gewonnen. Op sportpark Skoatterwâld werd het 2-1 voor de dames uit Heerenveen. Voor de ploeg van trainer Roeland ten Berge scoorde Fenna Kalma beide doelpunten.

De eerste kans van de wedstrijd was voor de gasten, maar de bal ging naast het doel van keepster Devi Venema. Even later kwam PEC toch op voorsprong, door een eigen doelpunt van Caroline Verleg. Lang duurde de voorsprong voor PEC niet, want enkele minuten later maakte Fenna Kalma de gelijkmaker voor Heerenveen. In de blessuretijd van de eerste helft maakte Kalma ook de 2-1. In de tweede helft werd niet meer gescoord.