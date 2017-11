Leraren basisonderwijs stellen ultimatum: geld of staking

Leraren uit het basisonderwijs zullen in december opnieuw een dag staken, als hun eisen niet worden ingewilligd. Dat heeft de actiegroep 'PO in actie' vrijdag met de onderwijsbonden en schoolbesturen aangekondigd. De actievoerders vinden nog steeds dat het basisonderwijs er 1,4 miljard euro per jaar bij moet krijgen. De docenten willen deze maand nog om de tafel met verantwoordelijk minister Arie Slob. Daarna wachten ze de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer af, die begin december op het programma staat. Als een bevredigend antwoord uit zal blijven, sluiten basisscholen op 12 december opnieuw de deuren.

Actie voeren

De leraren zijn van plan hun acties door te zetten, tot het moment dat de eisen worden ingewilligd. "In 2018 gaan wij elke maand in een andere provincie actie voeren", vertelt een woordvoerder van 'PO in actie'. "Dat kan ook staken betekenen." Begin oktober hadden de leraren al een landelijke staking. Vrijwel alle basisscholen in het land bleven toen dicht. Ruim 60.000 juffen en meesters kwamen naar Den Haag om te protesteren.

Langzaam

De docenten willen 900 miljoen euro per jaar extra om de salarissen op het niveau van het middelbaar onderwijs te krijgen. Ook moet er 500 miljoen euro komen voor het verlagen van de werkdruk. Het kabinet wil die laatste eis honoreren, maar aan het eind van de nieuwe regeerperiode. Dat gaat volgens de bonden veel te langzaam. Wat betreft de salarissen wil het kabinet niet verder gaan dan 270 miljoen euro.