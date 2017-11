Eigen werkplaats voor kunstproject 'De 8ste Dag'

Het kunstproject 'De 8ste Dag' heeft zijn eigen werkplaats en kantoorruimte. Een deel van de eerdere LTS aan de Cornelis Trooststraat in Leeuwarden werd daar vrijdag officieel voor in gebruik genomen. 'De 8ste Dag' houdt zich bezig met een aantal kunstprojecten en maakt deel uit van Leeuwarden-Fryslân 2018.

Zo wordt er onder andere gewerkt aan een dominospel van matrassen, een activiteit waarbij meervoudig-gehandicapten de golven in kunnen en een caravan die rijdt op waterkracht. Bedenker is kunstenaar Marten Winters, die bij velen nog bekend is van het bijzondere schip dat hij maakte van papier-maché.

Fluisterspel

Bij de opening werd ook voorzichtig een nieuw project genoemd dat een rol zal spelen bij de opening van LF2018: het grote fluisterspel. Daarin wordt een boodschap al fluisterend doorgegeven dwars door de provincie, van een boer uit Pingjum naar een Syrische vluchteling en verder. Maar hoe precies? Wat gebeurd er onderweg met de boodschap en waarin is die veranderd als het uiteindelijk op de plaats van bestemming komt? Dat blijft spannend totdat het zover is.