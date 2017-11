"Meer bewustwording van waterziekten"

Brandweermensen moeten zich meer bewust worden van het gevaar van de ziekte van Weil en andere ziekten die in het water voor kunnen komen. Dat is de boodschap vrijdag en zaterdag op een groot symposium voor brandweerlieden in Leeuwarden. De specialisten bij de duikteams en de zogenoemde oppervlaktewater reddingsteams zijn op de hoogte van de gevaren, maar of de 'gewone' brandweermensen of politiemensen dat ook weten, is maar de vraag.

"Alle collega's hebben beschermingsmiddelen", zo zegt Alfred Plantinga van de brandweer in Leeuwarden, "maar het gaat vaak in het heetst van de strijd: even helpen, even wat aanpakken; even een onbewaakt ogenblik. Dat moeten we er eigenlijk uit halen."

Ziekte van Weil

De ziekte van Weil komt volgens het RIVM niet vaak voor in Nederland. Maar het kan toch mis gaan. "Een collega van de politie is een paar jaar geleden overleden aan de gevolgen van de ziekte van Weil", zo vertelt Plantinga.

Duikers van de brandweer gaan alleen met hun volledige uitrusting het water in, ook als het warm is. Ook dragen de duikers maskers over hun hele gezicht, waardoor zij bijna niet in contact komen met het water. "Als ze op de wal komen, moeten zij eerst worden afgespoten", zegt duikinstructeur Jelle Peeringa.

Symposium

Op het symposium in Leeuwarden zijn vrijdag en zaterdag bijelkaar zo'n 300 hulpverleners. Na Zeeland is Fryslân de Nederlandse provincie met het meeste water. De Friese brandweer maakt in verhouding veel incidenten op het water mee en heeft daarom veel expertise.