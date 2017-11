Pedro Bakker neemt Gerrit Bennerprijs in ontvangst

Kunstenaar Pedro Bakker uit Schettens is dit jaar de winnaar geworden van de Gerrit Bennerprijs. Deze tweejaarlijkse prijs voor beeldende kunst werd vrijdagmiddag uitgereikt in het Fries Museum in Leeuwarden. Bakker kreeg een geldbedrag van vierduizend euro en een tentoonstelling van zijn werk in het Fries Museum. De kunstenaar verbleef de afgelopen jaren in China. De kunst die hij daar heeft gemaakt, wordt de komende tijd in het museum uitgestald.

De Gerrit Bennerprijs werd door de provincie Fryslân in het leven geroepen om de beeldende kunst in Fryslân aan te prijzen.