Tennisser Sander Arends bereikt opnieuw finale

De Leeuwarder tennisser Sander Arends heeft opnieuw de finale van een challengertoernooi bereikt. In het Duitse Eckental was hij met zijn Tsjechische maat Roman Jebavy te sterk voor het koppel Bemelmans/Molchanov. Het werd 7-5 en 6-4. De finale wordt zondag gespeeld.

Met de finaleplaats pakt Arends minimaal 48 punten voor de wereldranglijst. Bij winst worden dat er 80. In beide gevallen komt hij rond de 114e plek op de ranglijst uit. Het is voor Arends de derde finaleplek in de laatste vier toernooien. In Brest en Ortisei pakte hij beide keren de titel.