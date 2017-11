Inbraak en vernieling op Leeuwarder nieuwjaarskermis

In elf attracties op de nieuwjaarskermis op het Zaailand in Leeuwarden is donderdagnacht ingebroken. De daders hebben geld gestolen en veel schade aangericht. De attracties zijn opengebroken en er zijn ruiten vernield. Kermisbaas Nico Troost schat de materiële schade al gauw op ruim 10.000 euro.

De daders zijn vastgelegd op camerabeelden. Deze beelden zijn overgedragen aan de politie. Voor de komende twee nachten is extra beveiliging geregeld. De kermisexploitanten gaan zelf ook extra toezicht op hun attracties houden.