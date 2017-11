Zorgcentrum Nij Bethanië bloeit als nooit tevoren

Alle kamers en woningen in zorgcentrum Nij Bethanië in Tzummarum zitten zeven maanden na de oplevering al vol. Dat is veel eerder dan verwacht. De directie dacht dat het wel twee jaar zou duren. "Bij de start van Nij Bethanië zeiden wij, als wij na twee jaar vol zitten dan doen we het goed. Maar dat na drie kwartalen alle woningen bewoond zijn, is boven verwachting", zegt Atje Tadema-Postma, bestuurder van zorgcentrum it Bildt.

Er is veel discussie geweest over het voortbestaan van Nij Bethanië. Uiteindelijk waren het de woningcorporatie Wonen Noordwest Fryslân en zorgcentrum it Bildt die wel heil zagen in de locatie. Rondom het gebouw is nog ruimte voor uitbreiding. Daar wordt dan ook al voorzichtig over nagedacht.

Wonen Noordwest Fryslân is eigenaar van het gebouw en zorgcentrum it Bildt verzorgt zorg en welzijn.