Van Bekkum: "Fryslân moet beter samenwerken met Groningen"

Fryslân moet beter samenwerking met Groningen op het gebied van toerisme en cultuur. Dat vindt directeur Tjeerd van Bekkum van Culturele Hoofdstad. Door de grenzen weg te laten vallen, kunnen de Noordelijke provincies vitaal blijven en zich op de toekomst richten. "Dan blijven jongeren hier misschien ook wonen", zegt Van Bekkum bij RTV Noord. Hij hoopt dat het Culturele Hoofdstadjaar 2018 het begin is van meer over de grenzen heen denken. Een aantal projecten van volgend jaar speelt zich ook af in Groningen, evenals enkele tentoonstellingen in het Groninger Museum.