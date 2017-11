Provincie Fryslân stopt met weekjournaal

Provincie Fryslân stopt met haar weekjournaal op social media. De provincie wil niet langer een hele week wachten met vertellen waar ze mee bezig is. Voortaan worden op bijvoorbeeld Facebook en Twitter vaker korte filmpjes geplaatst over welke besluiten zijn genomen of wat de gedeputeerden doen.

Het weekjournaal van de provincie heeft ruim twee jaar bestaan. Vrijdag is de laatste editie geplaatst. Die gaat volledig over de reden waarom de provincie ermee stopt.

De laatste editie van het weekjournaal van de Provincie Fryslân: