Bouwbedrijf Lont wil kasarbeiderskwestie Berltsum oplossen

Bouwbedrijf Lont hoopt de komende weken een oplossing te vinden voor de kasarbeiderskwestie in Berltsum. Dat zegt directeur Jetze Lont van het bouwbedrijf. Inwoners van Berltsum zijn bang voor de komst van zo'n 100 tot 150 buitenlandse arbeiders om te werken in de kassen van tuinbouwbedrijf Zeinstra. Zij zouden onderdak moeten krijgen in de nieuwbouwwijk De Pôlle. Zeinstra en het uitzendbureau VZM hebben daar voor hen veertien woningen aangeschaft. Acht daarvan zijn al in aanbouw. Tegen de bouw van de andere zes loopt nog een bezwaarprocedure. Bewoners van de wijk vrezen dat met de komst van de arbeiders het gezinskarakter van de wijk en de evenwichtige samenstelling van de bevolking wordt aangetast.

De gemeenteraad van Menameradiel besliste donderdag dat er geen juridische stappen tegen de bouwer en de eigenaars van de huizen worden genomen. Wel is een motie van de PvdA aangenomen dat er alles aan zal worden gedaan om het aantal huizen voor de arbeiders te beperken tot een acceptabel minimum. Dat betekent dat alle betrokken partijen nu zelf een oplossing moeten zoeken. Volgens Lont wordt gezocht naar een oplossing die tegemoetkomt aan de angst van de bewoners dat er te veel arbeiders naar hun wijk zullen komen. Lont hoopt dat het plan klaar zal zijn voor een geplande informatiebijeenkomst op 30 november.