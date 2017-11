SC Cambuur heeft financieel gezien een goed jaar achter de rug. Over het seizoen 2016/2017 hadden de Leeuwarders een nettowinst van ruim twee ton. Daarin zijn de transferinkomsten van Sander van de Streek, Stefano Lilipaly en Jamiro Monteiro nog niet meegerekend. Die tellen mee voor dit seizoen.

Voor het zevende jaar op rij haalt Cambuur zwarte cijfers. Daarmee is de club nog niet schuldenvrij, want er is nog altijd een negatief eigen vermogen van 1,4 miljoen euro.