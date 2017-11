Zwarte Sinterklaas in Dokkum

In het centrum van Dokkum is vanaf maandag een tentoonstelling over Sinterklaas. Tijdens de tentoonstelling 'Wie komt er alle jaren, tussen bisschop en boeman' kunnen bezoekers door middel van een audiotour informatie krijgen over de geschiedenis van de Sinterklaasvieringen. Sinterklaas heeft zich door de jaren heen sterk ontwikkeld. Zo werd de goedheiligman zwart uitgebeeld en hield hij zich in het verleden ook bezig met het koppelen van mensen als een soort 'love doctor'.



De intocht van Sinterklaas vindt op 18 november plaats in Dokkum. Vorig jaar was de intocht in Maassluis en daar werd de tentoonstelling voor de eerste keer gehouden. Er kwamen 2500 bezoekers op af. De tentoonstelling in Dokkum is uitgebreider.