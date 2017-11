Vrijdagmarkt Leeuwarden: "Rokers jatten tijd van de baas!"

Werknemers die niet roken, belonen met extra vakantiedagen. Is dat een goed idee? Die vraag kwam deze week naar voren toen een bedrijf in Japan dat invoerde. De extra vrije dagen kunnen worden gezien als compensatie, omdat rokende collega's regelmatig even pauze nemen. De maatregel kan ook worden gezien als stimulans om te stoppen met roken. Op de vrijdagmarkt in Leeuwarden waren veel mensen voor dit idee: "Als je weg bent om te roken, ben je niet aan het werk." "Je accepteert toch ook niet dat schilders in uren die jij betaalt, uit hun neus zitten te eten?", werd er gezegd.

Iemand anders kwam met de gedachte dat rookpauzes evengoed kunnen betekenen, dat rokers op andere momenten juist productiever zijn. Bovendien werden ook andere zaken genoemd die werktijd kosten: kletsen, rondhangen bij de koffieautomaat, Facebooken of vaak naar het toilet gaan. Moet dat ook bijgehouden en gecompenseerd worden? Volgens de stoffenkoopman maakt dat niet uit: "Alles wat mensen stimuleert om te stoppen met roken, moet je aangrijpen!"