Grensrechter Zeinstra in actie bij Griekenland-Kroatië

Grensrechter Erwin Zeinstra uit Dronryp komt zondag 12 november in actie tijdens de voetbalwedstrijd tussen Griekenland en Kroatië. Dat meldt de KNVB. Het duel in de Griekse stad Piraeus is de return van de play-off om een plekje op het WK voetbal, volgend jaar in Rusland. Scheidsrechter is Björn Kuipers. De andere grensrechter is Sander van Roekel. Danny Makkelie is de vierde official.