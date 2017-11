Deense schoolkinderen op bezoek in Fryslân

Een groep Deense basisschoolkinderen is komende week op bezoek bij basisscholen in Rottum, Oudehaske en Rotsterhaule. De Denen komen hier in het kader van een internationaal uitwisselingsprogramma. Elk kind is gekoppeld aan een leerling uit groep 8 van de openbare scholen De Schakel, It Haskerplak en De Ynset. Volgend jaar juni zullen de Friese kinderen naar Denemarken.

De kinderen spreken in het Engels met elkaar over het dagelijks leven in een ander land en het onderwijs daar. Verder zijn er workshops op het gebied van sport en techniek en brengen ze een bezoek aan Museum Joure.