Omrop TIP: Op & Ut zaterdag weer live op televisie

Op & Ut, het culturele radioprogramma van Omrop Fryslân is vanaf zaterdag 4 november ook weer te volgen op televisie. Live vanuit café Neushoorn in Leeuwarden is het programma dan tegelijkertijd te horen en te zien op radio, televisie, Omropfryslan.nl en de Omrop-app.



In het kader van Culturele Hoofdstad 2018 is Op & Ut al sinds 2014 midden in de gemeenschap te vinden. Het programma kwam eerder live vanuit de Blokhuispoort. Doordat Op & Ut weer vanaf locatie wordt uitgezonden, is het ook weer mogelijk voor publiek om de uitzendingen bij te wonen. Belangstellenden kunnen zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur langskomen in café Neushoorn aan het Ruiterskwartier in Leeuwarden. En evenals eerder: het eerste kopje koffie is gratis!

Presentator Douwe Heeringa ontvangt tijdens de eerste uitzending Jacqueline Schrijver en Fredau Buwalda. Zij zullen het hebben over het Noordelijk Film Festival, dat van 8 tot en met 12 november in Leeuwarden wordt gehouden. Verder in de uitzending: Ernst Bruinsma met zijn boekenrubriek en live muziek van de band Small Town Bandits.



Op & Ut heeft elke zaterdag aandacht voor allerhande activiteiten in Fryslân. Douwe Heeringa praat met gasten over evenementen, festivals, exposities, concerten, films en meer. Bovendien heeft Op & Ut vaste rubrieken waarin door Johan de Jong over de natuur wordt gesproken, Klaas Piekstra met tips voor de tuin komt en Piet Paulusma de mensen bijpraat over het weer van dat weekeinde.



Op & Ut: elke zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur live vanuit café Neushoorn op radio, televisie, Omropfryslan.nl en de Omrop app.