Vikingdorp Asgaard plant eigen logo met bloembollen

Vikingdorp Asgaard plant zaterdag meer dan drieduizend tulpen- en narcissenbollen in de vorm van het eigen logo. Als de bloemen in het voorjaar bloeien, moet het mogelijk zijn om het logo vanaf de rondweg om Leeuwarden te zien. Asgaard is een plek vlak achter de wijk Heechterp in Leeuwarden waar kunstenaars toestemming hebben om het land te ontginnen. Noordse mythologieën krijgen daar vorm in kunstzinnige projecten.

De bloembollenactie hoort bij de nationale Natuurwerkdag, die zaterdag ook wordt gehouden. Asgaard wil met de actie meehelpen aan het maken van insectvriendelijke gebieden. Het vikingdorp houdt dit weekeinde ook een open dag en presenteert dan het programma voor volgend jaar, als Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa is.