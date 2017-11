De Stationsweg in Leeuwarden is dit weekeinde gestremd voor het autoverkeer vanwege werkzaamheden aan de weg. Er wordt geasfalteerd. Van vrijdagavond acht uur tot maandagochtend half zes is d Stationsweg afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. De Kiss & Ride, de haal- en brengzone, is verplaatst naar de achterkant van het station.