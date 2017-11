De PC-commissie in Franeker heeft weer vijf leden. Gert Jan Breman is het nieuwe lid van de Koninklijke Permanente Commissie. Breman zal in de kaatscommissie de rol van huismeester op zich nemen. Hij volgt Joop van der Veen op, die in november 2016 overleed.

De nieuwe huismeester woont in Franeker en is mede-eigenaar van een schoonmaakgroothandel. Naast zijn dagelijks werk heeft Breman ook ervaring op bestuurlijk gebied en is hij groot liefhebber van de kaatssport en de PC.